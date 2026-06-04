Gran Premio svizzero di musica a cantante jodel Nadja Räss
La cantante jodel e mediatrice culturale Nadja Räss, si aggiudica il Gran Premio svizzero di musica 2026, dotato di 100'000 franchi. Ricompensati altri dieci, tra cui il progetto culturale ticinese La Via Lattea e il grigionese Ensemble ö!.
(Keystone-ATS) Räss, nata ad Einsiedeln (SZ) nel 1979, è considerata “una delle voci più significative della cultura dello jodel svizzero”, si legge in una nota odierna dell’Ufficio federale della cultura (UFC). È la prima rappresentante della musica popolare elvetica a ricevere questo importante riconoscimento.
In veste di mediatrice culturale, Räss ha contribuito all’inserimento dello jodel nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, avvenuto a dicembre dello scorso anno, precisa l’elogio della giuria, presieduta quest’anno dal musicista e giornalista ticinese Gian-Andrea Costa.
Fra i tre attori culturali che ricevono i premi speciali di musica c’è anche il progetto culturale ticinese La Via Lattea. Sette invece i laureati dei Premi svizzeri di musica, tra cui figura l’Ensemble ö! di Coira.