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Gran Premio svizzero di musica a cantante jodel Nadja Räss

Keystone-SDA

La cantante jodel e mediatrice culturale Nadja Räss, si aggiudica il Gran Premio svizzero di musica 2026, dotato di 100'000 franchi. Ricompensati altri dieci, tra cui il progetto culturale ticinese La Via Lattea e il grigionese Ensemble ö!.

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(Keystone-ATS) Räss, nata ad Einsiedeln (SZ) nel 1979, è considerata “una delle voci più significative della cultura dello jodel svizzero”, si legge in una nota odierna dell’Ufficio federale della cultura (UFC). È la prima rappresentante della musica popolare elvetica a ricevere questo importante riconoscimento.

In veste di mediatrice culturale, Räss ha contribuito all’inserimento dello jodel nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, avvenuto a dicembre dello scorso anno, precisa l’elogio della giuria, presieduta quest’anno dal musicista e giornalista ticinese Gian-Andrea Costa.

Fra i tre attori culturali che ricevono i premi speciali di musica c’è anche il progetto culturale ticinese La Via Lattea. Sette invece i laureati dei Premi svizzeri di musica, tra cui figura l’Ensemble ö! di Coira.

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