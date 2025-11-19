The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Gran San Bernardo: terremoto di magnitudo 2,9 su versante italiano

Keystone-SDA

La scorsa notte, nei pressi del passo del Gran San Bernardo (VS/I), sul versante italiano, si è verificato un terremoto di magnitudo 2,9 sulla scala Richter.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo il Servizio sismico svizzero (SED), che ha sede al Politecnico federale di Zurigo, la scossa è stata avvertita con una certa intensità nelle vicinanze dell’epicentro.

Il sisma si è verificato all’1.31 all’Aiguille de Leschaux, undici chilometri a ovest del passo, secondo quanto riportato in un annuncio automatico dal SED, che è l’istituto della Confederazione competente in materia di terremoti. In genere, non si prevedono danni per un episodio di questa magnitudo.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR