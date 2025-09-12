Grandi aziende svizzere, la prima parte del 2025 è stata positiva

Keystone-SDA

Per le grandi imprese svizzere la prima parte del 2025 è stata positiva, malgrado l'offensiva tariffaria lanciata dal presidente americano Donald Trump all'inizio di aprile in occasione del cosiddetto Liberation Day.

3 minuti

(Keystone-ATS) Delle 21 aziende che fanno parte dell’SMI, l’indice borsistico di riferimento a Zurigo, la maggior parte ha realizzato risultati migliori delle previsioni degli analisti contattati dall’agenzia Awp.

Hanno per esempio superato nettamente le aspettative del mondo finanziario il gruppo elettrotecnico ABB, il colosso farmaceutico Novartis e la grande banca UBS. Alcune società, come l’operatore telecom Swisscom o lo specialista di materiali da costruzione Holcim hanno presentato cifre in linea con le stime. Solo il gruppo della chimica edile Sika e il fornitore di impianti sanitari Geberit sono rimasti al di sotto dei pronostici.

Anche il futuro non appare cupo: la maggior parte delle società che hanno pubblicato le loro previsioni per l’intero anno rimangono ottimiste, malgrado la preoccupazione per i dazi del 39% imposti da Washington agli esportatori svizzeri a partire da agosto. Nove aziende hanno confermato i loro obiettivi finanziari per il 2025, tre li hanno aumentati e altrettante li hanno ridotti.

“La maggior parte delle imprese quotate nell’SMI dispone di stabilimenti negli Stati Uniti, il che limita l’impatto dei dazi”, spiega Arthur Jurus, responsabile degli investimenti della banca privata Oddo BHF Suisse. L’esposizione diretta delle ditte elvetiche al mercato statunitense è limitata all’1-2% dei ricavi e i prodotti farmaceutici continuano per il momento a essere esenti dai dazi. “Le società hanno anticipato le barriere doganali posizionando al meglio le merci e costituendo scorte negli Stati Uniti, in particolare nel segmento del lusso, al fine di limitare le perturbazioni”.

Berna sta inoltre negoziando attivamente esenzioni e il mercato si aspetta un possibile allentamento della pressione. I giganti farmaceutici Roche e Novartis hanno inoltre in programma nuovi investimenti negli Stati Uniti e anche Nestlé e Lindt puntano sugli stabilimenti locali.

Secondo Stefan Meyer, economista presso UBS, nonostante i numerosi rischi nel primo semestre del 2025 le realtà elvetiche hanno presentato dati “nel complesso solidi”. “Le aziende dell’SMI hanno beneficiato di una robusta crescita organica del fatturato e di margini operativi sostenuti da un’ampia presenza sul mercato globale e da un rigoroso controllo dei costi”.

“Il settore più colpito dalla nuova politica economica statunitense sarebbe quello sanitario, che tuttavia è ancora esente dai nuovi dazi”, ha aggiunto l’esperto. “Poiché la maggior parte delle aziende dell’SMI produce direttamente negli Stati Uniti la gran parte degli articoli venduti nel paese prevediamo una crescita degli utili anche 2026”, conclude l’analista.