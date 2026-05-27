Grecia, l’ex premier Alexis Tsipras lancia un nuovo partito

Keystone-SDA

L'ex premier greco Alexis Tsipras, che ha governato la Grecia negli anni turbolenti della crisi del debito, ha deciso di tornare in politica lanciando un nuovo partito, Elas, la cui sigla sta per "Coalizione della sinistra greca".

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(Keystone-ATS) Un partito che punta a riunire “le correnti storiche della socialdemocrazia, della sinistra radicale e dei movimenti ambientalisti”.

In un grande evento ieri sera nel quartiere storico di Thiseio, con l’Acropoli sullo sfondo, Tsipras ha dichiarato che il nuovo partito non punta semplicemente a “un cambio politico, ma a cambiare il modo in cui si fa politica”, accusando i due storici partiti greci, i conservatori di Nea Dimokratia e i socialisti del Pasok, di avere lasciato che la corruzione dilagasse nelle istituzioni. “A sedici anni dal fallimento del Paese, siamo di nuovo governati da coloro che ci hanno portato alla rovina, con la stessa mentalità e le stesse ricette che ci hanno condotto alla catastrofe”, ha denunciato.

Le prossime elezioni nazionali sono attese nella primavera dell’anno prossimo, ma nelle ultime settimane si sono rincorse le voci su possibili elezioni già in autunno. Il premier Kyriakos Mitsotakis, alla guida della Grecia da sette anni, si trova messo alle strette da una serie di scandali che hanno investito il suo governo, come quello di una vasta frode dei sussidi agricoli messi a disposizione dell’Ue.

Nel suo discorso Tsipras, che tre anni fa aveva deciso di lasciare la leadership del suo ex partito, Syriza, dopo l’ultima disfatta elettorale, si è concentrato sulla necessità di affrontare la crisi degli alloggi, di maggiori tutele per i lavoratori e di combattere la crescente disuguaglianza economica. L’ex leader della sinistra radicale greca ha inoltre criticato gli stretti legami del governo ellenico con quello di Israele: “Non resteremo in silenzio di fronte al genocidio dei palestinesi a Gaza”, ha dichiarato.