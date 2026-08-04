Grecia: incendio a ovest di Atene, situazione in miglioramento

Keystone-SDA

Condividi

La situazione del devastante incendio a ovest di Atene "è notevolmente migliorata", secondo i vigili del fuoco mobilitati per il quinto giorno consecutivo per domare le fiamme che hanno colpito migliaia di ettari di pinete, macchia mediterranea e terreni agricoli.

2 minuti

(Keystone-ATS) Un totale di dodici aerei antincendio, 20 elicotteri e 575 vigili del fuoco sono ancora operativi a 60 chilometri da Atene, vicino alla località balneare di Psatha, attualmente il principale focolaio dell’incendio scoppiato venerdì scorso.

“La situazione dell’incendio è notevolmente migliorata rispetto ai giorni scorsi, ma ci sono ancora molti focolai sparsi, il che significa che le squadre rimangono sul posto”, ha dichiarato Vassilios Vathrakoyannis, responsabile dell’ufficio stampa dei pompieri. Oltre agli incendi nella zona ovest di Atene, sono stati segnalati circa dieci roghi in tutto il paese, che “sono stati domati”, ha proseguito Vathrakoyannis durante una conferenza stampa trasmessa in diretta dall’emittente radiotelevisiva pubblica ERT.

Nella località balneare di Porto Germeno, situata a 65 chilometri a ovest della capitale e gravemente colpita dalle fiamme nei giorni scorsi, la polizia ha eretto barriere per controllare l’accesso all’area, dove sono in corso le valutazioni dei danni. Il rischio di nuovi incendi rimane comunque “molto alto” , anche per via delle alte temperature, classificato al livello quattro su una scala di cinque, ha avvertito la protezione civile.