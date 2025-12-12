The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Greenpeace, vernice arancione intorno all’Arc de Triomphe

Keystone-SDA

Alcuni militanti di Greenpeace hanno cosparso di vernice arancione a Parigi la place de l'Etoile, al centro della quale sorge l'Arc de Triomphe.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nel mirino dell’organizzazione ambientalista quelli che vengono considerati i risultati troppo modesti dell’Accordo di Parigi sul clima, di cui ricorrono i 10 anni dall’adozione.

I militanti di Greenpeace erano accompagnati da quelli di altri movimenti ecologisti. Hanno tenuto ad accompagnare il loro gesto con la segnalazione che la vernice utilizzata è a base di “pigmenti naturali, non nocivi ed eliminabile con l’acqua”.

Dispiegati diversi striscioni, su uno dei quali c’era la scritta “10 anni di sabotaggio climatico”. All’arrivo della polizia, i manifestanti hanno abbandonato la zona.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR