Greenpeace, vernice arancione intorno all’Arc de Triomphe

Keystone-SDA

Alcuni militanti di Greenpeace hanno cosparso di vernice arancione a Parigi la place de l'Etoile, al centro della quale sorge l'Arc de Triomphe.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel mirino dell’organizzazione ambientalista quelli che vengono considerati i risultati troppo modesti dell’Accordo di Parigi sul clima, di cui ricorrono i 10 anni dall’adozione.

I militanti di Greenpeace erano accompagnati da quelli di altri movimenti ecologisti. Hanno tenuto ad accompagnare il loro gesto con la segnalazione che la vernice utilizzata è a base di “pigmenti naturali, non nocivi ed eliminabile con l’acqua”.

Dispiegati diversi striscioni, su uno dei quali c’era la scritta “10 anni di sabotaggio climatico”. All’arrivo della polizia, i manifestanti hanno abbandonato la zona.