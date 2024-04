Greta Thunberg, la decisione della CEDU è solo l’inizio

(Keystone-ATS) La decisione odierna della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) di condannare la Svizzera per la mancanza di iniziative contro il riscaldamento globale “è solo l’inizio delle controversie sul clima”, ha sostenuto Greta Thunberg, attivista svedese per il clima.

“Questo è solo l’inizio del contenzioso sul clima: in tutto il mondo, sempre più persone stanno portando i loro governi in tribunale per ritenerli responsabili delle loro azioni. In nessun caso dobbiamo tirarci indietro, dobbiamo lottare ancora più duramente perché questo è solo l’inizio”, ha dichiarato la giovane donna a Strasburgo al termine della storica udienza della CEDU.