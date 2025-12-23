The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Greta Thunberg rimessa in libertà su cauzione a Londra

Keystone-SDA

Un giudice britannico ha disposto nel pomeriggio il rilascio dietro pagamento di una cauzione di Greta Thunberg, dopo alcune ore di detenzione. Era stata arrestata a margine di una manifestazione pro-Pal nel centro di Londra.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La giovane attivista svedese resta comunque tecnicamente sotto indagine e in attesa della possibile convocazione per un processo. Lo rendono noto i media d’oltre Manica.

Greta Thunberg era stata sottoposta a fermo con l’accusa di “violazione del Terrorism Act” per aver solidarizzato esplicitamente con otto detenuti del gruppo Palestine Action (di cui non fa parte) impegnati in una sciopero della fame a oltranza da più di 50 giorni per protestare contro la loro condizione processuale e carceraria nel Regno Unito.

Gli otto membri di Palestine Action sono in stato di reclusione preventiva da mesi a margine della contestatissima messa al bando per “terrorismo” della loro organizzazione, voluta dal governo di Keir Starmer.

