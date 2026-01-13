The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Grigioni, nessuna necessità di modificare norme antincendio

Keystone-SDA

Dopo il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS), costato la vita a quaranta persone, il Governo grigionese non ritiene necessario al momento apportare modifiche alle normative antincendio cantonali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Per quanto riguarda le norme antincendio siamo a un ottimo livello con l’Assicurazione fabbricati dei Grigioni”, ha dichiarato stamattina il Consigliere di Stato, Peter Peyer (PS), a una domanda di Keystone-ATS durante l’incontro mensile con i media di stamattina. Peyer ha aggiunto che il Governo valuta costantemente la situazione, ascoltando anche il parere di esperti in materia.

Nel Canton Grigioni nella maggior parte dei casi è l’Assicurazione dei fabbricati cantonale (GVG), che autorizza e controlla gli immobili a rischio di incendio. La settimana scorsa la GVG ha lanciato assieme a Gastro Graubünden e HotellerieSuisse Graubünden una campagna informativa sulle norme di protezione antincendio. Sui siti delle due organizzazioni sono state pubblicate schede informative e contatti per domande.

In vista del Forum economico mondiale (WEF) – che inizierà la settimana prossima – si è tenuto un incontro a livello operativo con i rappresentanti del Comune di Davos, l’Assicurazione fabbricati e i responsabili del Forum, ha detto il Consigliere di Stato. Le autorità locali hanno esaminato 164 richieste relative a costruzioni temporanee, cambi di destinazione d’uso e pubblicità.

Divieti nel Canton Vaud e a Livigno

Il Canton Vaud ha invece inasprito i controlli delle norme antincendio e ha vietato l’uso di articoli pirotecnici nei locali chiusi come bar ristoranti e discoteche.

Anche Livigno in Valtellina (I), a poche settimane dall’inizio dei Giochi olimpici di Milano Cortina, ha vietato l’uso di candele, bengala, fontane scintillanti e qualsiasi altro articolo con fiamme libere all’interno di bar, ristoranti, discoteche e strutture ricettive.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR