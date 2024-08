Grono: moto tampona auto, ferita 16enne

(Keystone-ATS) Una motociclista ceca di 16 anni è rimasta ferita ieri sul mezzogiorno in via Cantonale a Grono (GR) in un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un’auto.

La ragazza si è accorta troppo tardi che la vettura davanti a lei, guidata da un cittadino italiano di 47 anni, aveva rallentato per svoltare a sinistra in un parcheggio, quindi l’ha tamponata leggermente ed è caduta. Dopo aver ricevuto le prime cure mediche sul posto, la 16enne è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Bellinzona.