Grynkewich, gli Usa ritirano 5mila uomini dall’Europa
"Il numero totale di uomini che gli Usa ritireranno dall'Europa è per ora di "5mila". Lo ha detto il comandante supremo alleato (Saceur), lo statunitense Alexus Grynkewich, al termine di una riunione dei capi di Stato Maggiore della Nato.
(Keystone-ATS) “Ma nel lungo periodo dovremo sicuramente aspettarci ulteriori dispiegamenti, dato che l’Europa continua a potenziare le proprie risorse con l’obiettivo di garantire una maggiore capacità difensiva convenzionale”, ha aggiunto.