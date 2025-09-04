The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Guardian, solo 1 detenuto palestinese su 4 è combattente

Keystone-SDA

Solo un detenuto su quattro di Gaza è stato identificato come combattente dall'intelligence militare israeliana e i civili costituiscono la stragrande maggioranza dei palestinesi detenuti "senza accusa né processo in carceri abusive".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scrive il Guardian, pubblicando un rapporto su dati classificati. Tra coloro che vengono incarcerati per lunghi periodi senza accusa né processo – si legge – “ci sono operatori sanitari, insegnanti, dipendenti pubblici, operatori dei media, scrittori, malati, disabili e bambini”.

Tra i casi più eclatanti – scrive il Guardian nel rapporto realizzato con +972 Magazine e Local Call – c’è quello di una donna di 82 anni affetta da Alzheimer, condannata a sei settimane di carcere, e quello di una madre single separata dai suoi figli piccoli. Quando la donna è stata rilasciata dopo 53 giorni, “ha trovato i suoi bambini che mendicavano per strada”.

E ancora: la base militare di Sde Teiman”a un certo punto ospitava così tanti palestinesi malati, disabili e anziani che avevano un loro hangar,” soprannominato “il recinto geriatrico”, ha raccontato un soldato che vi prestava servizio.

Su circa 47mila presunti militanti affiliati ad Hamas o alle altre organizzazioni armate a maggio scorso solo 1450 figuravano tra gli arrestati, pari a circa un quarto di tutti i palestinesi incarcerati da Israele dai massacri del 7 ottobre di due anni fa.

