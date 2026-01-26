The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Guasto tecnico ostacola l’acquisto di biglietti di treni e autobus

Keystone-SDA

Lunedì difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici: da stamani un problema tecnico sta complicando l'acquisto dei biglietti. Il login sul sito web swisspass.ch, sulla pagina FFS e sull'app mobile delle Ferrovie federali è possibile solo in modo limitato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I tecnici stanno lavorando a pieno ritmo per risolvere le difficoltà, ha indicato all’agenzia Keystone-ATS una portavoce delle FFS. Le cause del disagio non sono ancora note e non è possibile fornire una stima sui tempi necessari per il completo ripristino delle normali operazioni.

Nel frattempo per ovviare all’inconveniente vengono indicate delle soluzioni alternative: fino a quando il malfunzionamento non sarà risolto i biglietti potranno essere acquistati sulle piattaforme menzionate usando la modalità ospite, quindi senza effettuare il login; inoltre, i titoli di viaggio restano disponibili presso i centri di viaggio FFS o ai distributori automatici. Il personale a bordo dei treni è stato informato della situazione.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR