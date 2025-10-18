Guasto tecnico temporaneo con Twint e UBS e-banking

Keystone-SDA

Guasto tecnico temporaneo questa mattina per l'e-banking di UBS e l'applicazione UBS Twint. In seguito alle segnalazioni degli utenti al sito www.allestörungen.ch, l'ufficio stampa di UBS ha confermato a Keystone-ATS che sta lavorando per correggere l'inconveniente.

(Keystone-ATS) Alcuni clienti sono riusciti nel frattempo ad effettuare nuovamente il login, ha precisato l’istituto di credito.

Sono state circa 300 le persone che verso le 10 del mattino hanno segnalato problemi con l’e-banking o con il prelievo di contanti dagli sportelli di UBS al sito Allestörungen.ch. Verso mezzogiorno il numero di casi segnalati ha cominciato a diminuire.