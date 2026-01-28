La popolazione svizzera vuole una neutralità pragmatica

“La popolazione sostiene la Carta delle Nazioni Unite”

Analisi del redattore SRF per gli affari interni Tobias Gasser:

“Una maggioranza pari al 56% della popolazione svizzera è disposta a fornire direttamente armi all’Ucraina. Concretamente, si tratta di munizioni contro droni in avvicinamento. Ancora meno contestata sarebbe la consegna di giubbotti e caschi di protezione. Parlamento e Consiglio federale non sono attualmente disposti a farlo.

La consegna dei giubbotti di protezione è stata vietata dal Consiglio federale in virt`del cosiddetto Diritto d’urgenza. Con riferimento al Diritto della neutralità dell’Aia del 1907, che impone a uno Stato neutrale come la Svizzera un trattamento equo delle parti in conflitto.

Il divieto dell’uso della forza è stato sancito in modo definitivo dal 1945, anno di fondazione dell’ONU. È un principio centrale dell’ordine giuridico internazionale. Chi attacca un altro Stato viola il diritto internazionale.

Chi viene attaccato può pertanto difendersi militarmente. È ciò che l’Ucraina, legittimata dalla Carta delle Nazioni Unite, sta attualmente facendo contro la Russia.

Con la disponibilità a fornire armi all’Ucraina, la popolazione svizzera sostiene la Carta e la pone al di sopra del diritto della neutralità dell’Aia, che non opera distinzioni.

La campagna di voto sull’Iniziativa per la neutralità dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) non è ancora cominciata. Ma il sondaggio mostra che il testo, che chiede di iscrivere nella Costituzione la neutralità “perpetua e armata”, potrebbe incontrare difficoltà. Lo stesso vale per la versione “light” rappresentata dal controprogetto, attualmente discusso in Parlamento. Entrambi sono attualmente respinti dalla popolazione.

Tuttavia, la neutralità resta popolare. Solo circa un quinto delle persone intervistate sarebbe disposto ad abbandonarla. In questo modo la popolazione invia alla politica un segnale: desidera una neutralità pragmatica, e non dogmatica.