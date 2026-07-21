Guerriglia a Bologna, incendiata anche un’auto del Comune

Keystone-SDA

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Bologna si sveglia ferita. Una vera e propria guerriglia urbana si è verificata ieri sera in pieno centro, a pochi passi da piazza Maggiore, ed è andata avanti fino a tarda notte.

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(Keystone-ATS) Una sacca di attivisti ha continuato fino a oltre mezzanotte a lanciare oggetti agli agenti di polizia, oltre che a devastare il centro buttando in aria sedie dei dehor e vandalizzando le bici del servizio sharing. Almeno un’auto del Comune è stata date alle fiamme, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. I pompieri sono accorsi anche in via Monte Grappa, dove un fumogeno aveva preso fuoco in un cortile.

Gli scontri sono scoppiati dopo proteste pacifiche che hanno chiesto giustizia per la morte di un 42enne, avvenuta domenica scorsa, durante un intervento di polizia.

Nell’intervento di polizia in questione – avvenuto per l’appunto a Bologna – l’uomo inizialmente chiede aiuto e poi, mentre si trova bloccato a faccia in giù, smette di muoversi. Il decesso verrà constatato da un medico presente sul posto dopo i tentativi di rianimazione. La vicenda è emersa anche grazie a un video girato da un residente della zona e postato sui social.

Un primo bilancio sugli scontri diramato ieri sera parlava di un totale di 11 persone ferite tra forze dell’ordine e manifestanti. Oggi vari sindacati di polizia parlano invece di 50 o 60 agenti feriti, dati definiti “un bollettino di guerra”.