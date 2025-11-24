Guns N’ Roses, due nuovi brani aspettando il tour mondiale 2026

Dopo il tour mondiale nel 2025 che ha visto i Guns N' Roses tornare in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina, le icone del rock hanno annunciato che saranno di nuovo in tour nella primavera e nell'estate del 2026.

(Keystone-ATS) Visiteranno il Messico e il Brasile, prima di esibirsi in altri Paesi dell’Unione Europea, infine negli stadi negli Stati Uniti e in Canada. Il prossimo tour include una performance speciale al Rose Bowl di Los Angeles, che segna un ritorno storico alla sede per la prima volta in oltre 30 anni.

I Guns N’ Roses hanno svelato anche l’uscita di due nuove canzoni, “Nothin” e “Atlas”, disponibili dal 2 dicembre. Si tratta della prima nuova uscita del gruppo dal 2023: i due pezzi si aggiungeranno a “The General” e “Perhaps” nella scaletta del tour, al fianco delle hit e dei classici della band.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo che i Guns N’ Roses hanno pubblicato il loro cofanetto deluxe “Live Era ’87-’93”, un’edizione limitata con audio rimasterizzato e una nuova grafica.

Con le apparizioni già annunciate all’interno di festival in Messico, Brasile e Regno Unito, il tour di 31 date comprenderà una leg europea con concerti in Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Belgio e Francia, prima che i Gnr tornino in Nord America per una serie di concerti negli Stati Uniti e in Canada. I biglietti sono disponibili su gunsnroses.com.