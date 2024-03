Guterres, ‘mettere fine all’incubo senza sosta a Gaza’

1 minuto

(Keystone-ATS) “È giunto il momento per un cessate il fuoco umanitario immediato” a Gaza, questo l’appello del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in visita al valico di Rafah che ha chiesto a Israele “un accesso totale e senza restrizioni ai beni umanitari in tutta Gaza”.

“I palestinesi a Gaza – bambini, donne, uomini – sono bloccati in un incubo senza sosta” e io “porto le voci della stragrande maggioranza del mondo che ha visto abbastanza”, ha detto Guterres rimarcando che camion carichi di aiuti entrano con il contagocce a Gaza mentre la popolazione è perseguitata dalla “fame e dalla carestia”: un “oltraggio morale”.

Guterres ha parlato delle “comunità distrutte, case demolite, intere famiglie e generazioni annientate” e ha ribadito che “niente giustifica l’orribile attacco di Hamas” contro Israele e “niente giustifica la punizione collettiva della popolazione palestinese”.