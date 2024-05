Haaretz, un morto e un ferito grave in spari a veicolo Onu

1 minuto

(Keystone-ATS) Una persona è stata uccisa e un’altra gravemente ferita durante una sparatoria contro un veicolo dell’Onu vicino il valico di Rafah. L’Idf, riferisce Haaretz, sta accertando le circostanze del fatto e non è chiaro se a sparare siano stati i soldati israeliani.

Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, “condanna tutti gli attacchi contro il personale delle Nazioni Unite e chiede un’indagine approfondita” sull’attacco al veicolo dell’organizzazione vicino al valico di Rafah.

La vittima era un membro dello staff del dipartimento di Sicurezza e Protezione dell’Onu (Dss), e anche il ferito è membro dello stesso dipartimento. “Con il conflitto a Gaza che continua a mietere pesanti perdite – si legge in una nota del portavoce – Guterres ribadisce il suo appello urgente per un cessate il fuoco umanitario immediato e per il rilascio di tutti gli ostaggi”.

Hamas ha da parte sua incolpato Israele, secondo quanto riporta Haaretz. “Israele – ha detto la fazione – ha ucciso due cittadini stranieri (un uomo e una donna) che stavano viaggiando su un veicolo con la bandiera delle Nazioni Unite e segni identificativi. Israele e gli Usa portano la responsabilità di mettere in pericolo i team stranieri a Gaza e per i crimini di guerra e i danni intenzionali a loro”.