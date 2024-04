Haiti: partiti e organizzazioni respingono il decreto di Henry

(Keystone-ATS) Organizzazioni politiche e della società civile di Haiti hanno respinto il decreto del governo dimissionario di Ariel Henry che istituisce un Consiglio per la transizione presidenziale sostenendo che il testo non rispetta gli accordi raggiunti in fase negoziale.

È quanto si legge in un comunicato pubblicato oggi dove si denunciano “importanti modifiche che distorcono il progetto consensuale di un esecutivo bicefalo (…) pazientemente e faticosamente costruito tra le parti interessate a partire dall’11 marzo 2024”.

“Il primo ministro Henry e il suo governo dimissionario hanno deliberatamente scelto di non rispettare gli impegni che hanno sottoscritto”, prosegue il comunicato dove si contesta anche il fatto che il testo non faccia riferimento ai nomi concordati per la composizione del Consiglio nella riunione dell’11 marzo 2024.”

La pubblicazione del decreto da parte del governo di Henry sembrava aver aperto una speranza per l’avvio di una soluzione alla grave crisi istituzionale e di sicurezza in cui è sommerso il paese fin dall’omicidio del presidente Jovenel Moise a luglio del 2021.