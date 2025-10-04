The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Hamas, pronti a colloqui per problemi in sospeso

Keystone-SDA

Hamas ha dichiarato di essere pronto ad avviare colloqui, in Egitto, per risolvere tutte le questioni in sospeso nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza promosso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

(Keystone-ATS) “Siamo pronti ad avviare immediatamente i negoziati per definire tutte le questioni”, ha dichiarato un alto funzionario di Hamas. In Egitto si terrà un “dialogo intra-palestinese sull’unità palestinese e il futuro di Gaza, inclusa l’amministrazione della Striscia, ha specificato.

Ieri sera il gruppo islamista si è detto pronto a rilasciare tutti gli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, ma non ha risposto alle richieste di disarmo e di esilio dal territorio palestinese dopo la fine della guerra.

