Harris visita una clinica per l’aborto, è la prima volta

(Keystone-ATS) Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti un vice presidente, oltretutto la prima donna a ricoprire questo ruolo, compirà una visita in una clinica per l’aborto.

Una mossa voluta da Joe Biden in vista del voto di novembre per dimostrare alle elettrici, democratiche e repubblicane, quanto i loro diritti siano al centro della sua agenda.

Kamala Harris arriva in una struttura gestita da Planned Parenthood a Minneapolis, in Minnesota. Fu Barack Obama nel 2013 il primo presidente a parlare dell’organizzazione no profit che si occupa di salute sessuale e riproduttiva ma lo fece da un hotel a Washington. La vice presidente, dopo una serie di tour negli Stati Uniti in difesa del diritto all’interruzione di gravidanza, ha deciso di prendere una posizione ancor più netta. D’altra parte, secondo un recente sondaggio della ong KFF, per un americano su cinque l’aborto è la “questione più importante” alle elezioni presidenziali e la maggior parte chiede una legge federale che lo tuteli.

Il vento è cambiato dopo la decisione shock della Corte Suprema, quasi due anni fa, di ribaltare la storica sentenza ‘Roe v Wade’ e lasciare ai singoli Stati la libertà di legiferare in materia, con la conseguenza che i più conservatori hanno subito imposto divieti o limiti rigidissimi all’interruzione di gravidanza. E la decisione del massimo tribunale americano ha anche cambiato l’atteggiamento della politica verso un tema per decenni considerato anche dai democratici “troppo controverso”.

Il cattolico Biden da subito ha preso posizione in favore dell’aborto, ne ha parlato anche nel discorso sullo Stato dell’Unione e in diversi comizi accusando il suo rivale Donald Trump di voler privare le americane dei loro diritti. Harris, da parte sua, negli ultimi mesi è emersa come la paladina dell’amministrazione per l’aborto e altre questioni legata alla salute riproduttiva delle donne.

Ma nonostante l’attivismo su un tema delicato che non riguarda soltanto le democratiche e i tentativi della Casa Bianca di rilanciarne l’immagine offuscata dal ruolo defilato, la vice presidente continua a non convincere gli americani. Secondo un sondaggio di Usa Today e Suffolk University, il 52% degli elettori non approva la sua performance come numero due di Biden e solo il 36% la promuove, una quota più bassa del 41% del presidente.

Non solo, per il 54% degli americani Harris non ha le qualità per “essere presidente” contro il 38% che la ritiene invece qualificata. Una percentuale scoraggiante se si considera che mai come in queste elezioni, con un candidato ultraottantenne, il ruolo del vice presidente potrebbe essere quanto mai fondamentale.