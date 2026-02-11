Heineken taglierà tra i 5000 e i 6000 posti di lavoro

Keystone-SDA

Il colosso olandese della birra Heineken taglierà tra 5000 e 6000 posti di lavoro nei prossimi due anni, con l'obiettivo di ridurre i costi e far fronte alla riduzione del consumo di alcol, dopo aver registrato nel 2025 una flessione dell'1% dei volumi di vendita.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il gruppo impiega circa 87’000 persone in tutto il mondo. La maggior parte dei tagli avverrà al di fuori dall’Olanda, dove il gruppo impiega 3700 persone e ha il suo quartier generale, ha spiegato il CEO Dolf van den Brink in una teleconferenza con i giornalisti, riferisce l’agenzia Bloomberg.

L’annuncio è arrivato insieme ai risultati del 2025, chiusi con ricavi netti rettificati per 28,9 miliardi di euro (-3,6%) e un utile operativo rettificato di 4,39 miliardi (-2,8%), dati in entrambi i casi leggermente superiori alle attese degli analisti. Heineken, che staccherà una cedola di 1,9 euro ad azione, si attende una crescita dell’utile operativo tra il 2 il 6%.

All’avvio delle contrattazioni sulla borsa di Amsterdam il titolo sale del 3,9% a 77,5 euro.