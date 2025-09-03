The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Helvetia: profitti in netto aumento, fusione con Baloise a breve

Keystone-SDA

Profitti in sensibile aumento per Helvetia nel primo semestre: la società assicurativa ha realizzato un utile di 320 milioni di franchi, il 24% in più dell'anno prima. Il volume d'affari è invece salito dello 0,4% a 7,0 miliardi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La progressione dei guadagni è avvenuta malgrado l’impatto negativo causato dalla distruzione del villaggio di Blatten (VS) a seguito di una frana, che ha compromesso in modo significativo l’attività in Svizzera, ha indicato oggi l’azienda. Per contro la diversificazione ha nuovamente giovato al portafoglio nel suo complesso.

I dati vengono però messi un po’ in secondo piano dal grande matrimonio annunciato alla fine di aprile: Helvetia e il suo concorrente Baloise intendono fondersi per dare vita al secondo gruppo assicurativo del paese, con una quota di mercato del 20% in tutti i settori di attività. A livello europeo la società risultante dall’unione entrerà nella top 10 del comparto. La fusione dovrebbe giungere a conclusione come previsto nel quarto trimestre.

Le cifre diffuse oggi sono superiori alle attese degli analisti, ma in mattinata in borsa l’azione Helvetia si presentava in ribasso frazionale, a fronte di un mercato generalmente orientato a un solido rialzo. Il titolo ha comunque finora dato soddisfazione agli investitori: il corso è salito del 30% dall’inizio dell’anno e positive sono anche le performance sull’arco di un anno (+49%) e di un lustro (+132%).

Helvetia ha una storia con radici che risalgono all’Ottocento e che fanno capo alla Società generale di assicurazioni Helvetia, fondata nel 1858 a San Gallo da alcuni imprenditori e commercianti, e alla Helvetia Schweizerische Feuerversicherungs-Gesellschaft, un’assicurazione incendi creata nel 1861. Oggi il gruppo è attivo sia nell’assicurazione vita che negli altri comparti di copertura del rischio ed è presente in diverse nazioni. Offre soluzioni per 6,7 milioni di clienti e ha in organico 14’000 dipendenti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
71 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Aylin Elçi

Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?

Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Raccontateci la vostra storia.

Partecipa alla discussione
1 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR