The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Herzog commosso per Leone d’oro, “sono soldato del cinema”

Keystone-SDA

''Ho sempre cercato di raggiungere una forma poetica profonda, fare qualcosa che potesse essere quasi trascendentale, forse può sembrare strano, ma sono un buon soldato del cinema".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Questo per me significa perseveranza, coraggio e anche un senso del dovere e questo è infine quello che mi ha portato qui. Grazie”. Lo ha detto un commosso Werner Herzog ricevendo il Leone d’oro alla carriera da Francis Ford Coppola, che si è detto ”pronto a mangiarmi la scarpa se ce n’è un altro come lui”.

“Ha inventato categorie che ancora non hanno un nome” ha detto di lui Coppola sottolineando che con la sua arte “potrebbe riempire le pagine di una enciclopedia”.

Herzog, accolto da una standing ovation dalla sala, ha versato anche qualche lacrima mentre vedeva scorrere sul grande schermo le immagini dei suoi film.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR