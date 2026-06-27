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Hezbollah, ‘accordo umiliante che rinuncia a sovranità, è nullo’

"Questo accordo è nullo e devono essere applicate le disposizioni del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti". Lo ha detto il leader di Hezbollah Naim Qassem in una dichiarazione riportata da Al-Jazeera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “L’accordo quadro di Washington è un’umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Così diciamo alle autorità libanesi: è ora che vi ritraiate dai vostri errori che stanno distruggendo il Libano. Non abbiamo abbandonato il campo nelle circostanze più difficili e non lo abbandoneremo”, ha affermato.

“L’autorità legittima il protrarsi dell’occupazione per molti anni – afferma ancora Qassem – e ciò potrebbe arrivare fino all’annessione di questi territori dall’entità sionista. Legare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza è una proposta molto pericolosa che supera ogni linea rossa”.

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