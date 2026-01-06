The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Holcim rileva società francese Alkern

Holcim si espande ulteriormente in Europa: il colosso elvetico del cemento e di altri materiali di costruzione ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Alkern, società francese attiva nella produzione di calcestruzzo prefabbricato.

(Keystone-ATS) Fondata nel 1972, l’impresa impiega 1000 dipendenti e conta oltre 50 siti produttivi in Francia e Belgio, ha indicato Holcim. Nel 2025 il fatturato è stato di circa 250 milioni di euro (232 milioni di franchi). Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell’operazione.

In borsa Holcim si presenta oggi sostanzialmente stabile. Molto positiva è per contro la performance dell’azione sull’arco di un anno (+73%) e di un lustro (+192%).

