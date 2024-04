Holcim rinuncia a porte aperte dopo minacce di attivisti

(Keystone-ATS) Holcim ha annullato una giornata di porte aperte presso il cementificio di Eclépens (VD) a causa delle minacce di attivisti che criticano l’impatto ambientale dell’azienda.

Scopo dell’incontro con la popolazione, previsto sabato 4 maggio, era proprio quello di presentare i progressi nella produzione del cemento, che la società ritiene oggi maggiormente rispettosa della natura.

“Siamo stati avvertiti di azioni in preparazione da parte di attivisti radicali che ci hanno spinto a prendere questa difficile decisione”, ha indicato un portavoce a Keystone-ATS. L’addetto stampa non ha voluto fare ulteriori commenti su queste minacce, limitandosi ad affermare che “sono purtroppo aumentate di numero negli ultimi giorni”.

Da diversi anni il gruppo – che nella sua forma attuale è nato nel 2015 dalla fusione fra la svizzera Holcim (in precedenza Holderbank) e la francese Lafarge – è al centro delle critiche degli attivisti per il clima. A Eclépens – località più o meno a metà strada fra i laghi di Neuchâtel e Lemano – le proteste erano arrivate al culmine tra il 2020 e il 2021, quando la locale collina di Mormont, dove Holcim preleva il calcare necessario per la produzione di cemento, era stata occupata dagli attivisti.