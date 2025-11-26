The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Hong Kong: incendio in grattacieli, quattro morti

Quattro persone sono morte in un incendio che si è sviluppato in diversi edifici di un complesso residenziale di Hong Kong. Lo riferisce il governo della città.

(Keystone-ATS) “Quattro persone sono state dichiarate morte, due sono in condizioni critiche e una in condizioni stabili”, ha dichiarato un rappresentante del Dipartimento dei servizi informativi del governo.

Il rogo è scoppiato in alcuni grattacieli di un complesso residenziale nel distretto settentrionale di Tai Po, con colonne di denso fumo grigio che si sono innalzate mentre i servizi di emergenza cercavano di domare le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate all’interno, ha riferito l’emittente pubblica RTHK, citando la polizia.

Anche alcuni vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre cercavano di spegnere le fiamme, che si sarebbero propagate dalle impalcature di bambù all’esterno degli edifici. Le autorità hanno chiuso alcuni tratti dell’autostrada vicina mentre proseguivano le operazioni di spegnimento.

“Si consiglia ai residenti nelle vicinanze di rimanere in casa, chiudere porte e finestre e mantenere la calma. Si consiglia inoltre al pubblico di evitare di recarsi nella zona colpita dall’incendio”, ha dichiarato il Dipartimento dei vigili del fuoco.

