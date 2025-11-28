The Swiss voice in the world since 1935
Hong Kong: otto arresti per l’incendio

Keystone-SDA

Una commissione di Hong Kong ha annunciato oggi l'arresto di otto persone per presunta corruzione in relazione al restauro del complesso residenziale che ha preso fuoco uccidendo almeno 128 persone.

(Keystone-ATS) La Commissione anticorruzione ha dichiarato in un comunicato di aver arrestato sette uomini e una donna, di età compresa tra i 40 e i 63 anni, tra cui due dirigenti dell’ufficio di progettazione incaricato della ristrutturazione, due supervisori dei lavori, tre subappaltatori di ponteggi e un intermediario.

