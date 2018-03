I lavoratori vogliono 6 settimane di vacanze

In base alla proposta del sindacato, un anno dopo l'eventuale accettazione dell'iniziativa in Svizzera verrebbe introdotto l'obbligo generale di almeno cinque settimane di vacanza; nei cinque anni seguenti verrebbe aggiunto un giorno di riposo in più ogni anno. Quasi la metà delle persone attive soffrono di stress da lavoro, rileva in una nota Travail.Suisse, erede della tradizione cristiano- sociale in Svizzera. La pressione sui salariati - aggiunge - si è accentuata negli ultimi anni a causa dei profondi mutamenti strutturali della società, sempre più incentrata sulla produttività. Ciò "costa all'economia svizzera parecchi miliardi all'anno", afferma il sindacato, per il quale una compensazione di questa pressione "è necessaria". Secondo il presidente di Travail.Suisse Martin Flügel, la consegna dell'iniziativa costituisce già il raggiungimento di un primo obiettivo: "abbiamo iscritto nell'agenda politica il carico di lavoro e il riposo, temi di cui il Consiglio federale e il parlamento dovranno occuparsi". Fra i vantaggi di un aumento delle settimane di vacanza figura quello di una migliore compatibilità tra lavoro e famiglia, resa necessaria dall'"ingresso massiccio e durevole delle donne nel mondo del lavoro", secondo il consigliere nazionale del Partito popolare democratico ticinese Meinrado Robbiani, vicepresidente di Travail.Suisse. swissinfo.ch e agenzie

Due settimane di vacanza in più per tutti: è quanto chiede la confederazione sindacale Travail.Suisse, che ha consegnato venerdì alla Cancelleria federale la sua iniziativa popolare "6 settimane di vacanza per tutti", munita di quasi 108'000 firme.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

I lavoratori vogliono 6 settimane di vacanze 26 giugno 2009 - 15:15 Due settimane di vacanza in più per tutti: è quanto chiede la confederazione sindacale Travail.Suisse, che ha consegnato venerdì alla Cancelleria federale la sua iniziativa popolare "6 settimane di vacanza per tutti", munita di quasi 108'000 firme. In base alla proposta del sindacato, un anno dopo l'eventuale accettazione dell'iniziativa in Svizzera verrebbe introdotto l'obbligo generale di almeno cinque settimane di vacanza; nei cinque anni seguenti verrebbe aggiunto un giorno di riposo in più ogni anno. Quasi la metà delle persone attive soffrono di stress da lavoro, rileva in una nota Travail.Suisse, erede della tradizione cristiano- sociale in Svizzera. La pressione sui salariati - aggiunge - si è accentuata negli ultimi anni a causa dei profondi mutamenti strutturali della società, sempre più incentrata sulla produttività. Ciò "costa all'economia svizzera parecchi miliardi all'anno", afferma il sindacato, per il quale una compensazione di questa pressione "è necessaria". Secondo il presidente di Travail.Suisse Martin Flügel, la consegna dell'iniziativa costituisce già il raggiungimento di un primo obiettivo: "abbiamo iscritto nell'agenda politica il carico di lavoro e il riposo, temi di cui il Consiglio federale e il parlamento dovranno occuparsi". Fra i vantaggi di un aumento delle settimane di vacanza figura quello di una migliore compatibilità tra lavoro e famiglia, resa necessaria dall'"ingresso massiccio e durevole delle donne nel mondo del lavoro", secondo il consigliere nazionale del Partito popolare democratico ticinese Meinrado Robbiani, vicepresidente di Travail.Suisse. swissinfo.ch e agenzie