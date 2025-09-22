The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
I residenti di Amsterdam fanno causa al Comune, troppi turisti

Keystone-SDA

Alcuni residenti di Amsterdam hanno denunciato il Consiglio comunale della città con l'accusa di aver sistematicamente consentito che i pernottamenti dei turisti superassero il limite annuale di 20 milioni.

(Keystone-ATS) Da anni si rincorrono promesse non mantenute e lamentele sul fatto che il turismo di massa sta trasformando la città in un “parco a tema”.

L’iniziativa legale dei cittadini è stata ribattezzata “Amsterdam has a Choice”, Amsterdam “ha una scelta”, come riferisce la stampa locale, e ha raccolto la somma di 50.000 euro grazie agli sforzi dei denuncianti e di dodici associazioni locali che condividono la stessa preoccupazione, cioè che la capitale olandese stia rapidamente perdendo il suo carattere originale sotto l’eccessiva pressione di milioni di visitatori.

Nel 2021, il Comune emanò un’ordinanza che limita il numero di pernottamenti turistici in città appunto a 20 milioni l’anno, in seguito a una petizione firmata da oltre 30.000 residenti.

Tuttavia l’anno scorso – denunciano i cittadini – i pernottamenti sono stati 22,9 milioni, e questo numero è ancora in aumento. I promotori della causa sostengono che il Comune non stia rispettando le norme e non stia facendo abbastanza per ridurre il numero di turisti in città.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

