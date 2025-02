I trattori tornano in piazza in GB contro la tassa sull’eredità

Keystone-SDA

Torna la protesta dei trattori a Londra, dove qualche migliaio di agricoltori e proprietari di terreni britannici ha inscenato oggi una nuova manifestazione contro la tassa di successione imposta dal governo laburista anche su chi coltiva la propria terra.

(Keystone-ATS) Il raduno si è svolto in occasione del voto della Camera dei Comuni – con scontata bocciatura da parte della larga maggioranza di seggi controllata dal governo di Keir Starmer – di una petizione popolare contro questo provvedimento firmata finora da quasi 150’000 persone. L’iniziativa, organizzata sotto le insegne della campagna “Save British Farmers” si è conclusa di fronte a Westminster, sorvegliata da uno schieramento di polizia. Non senza disagi inevitabili per il traffico già caotico della metropoli.

A cavalcare la protesta non è mancata la presenza di Nigel Farage, leader del partito populista Reform UK e grande amico del presidente americano Donald Trump, la cui formazione è data in ascesa da vari sondaggi recenti rispetto sia al Labour sia ai Tory, forza tradizionalmente dominante sul versante destro della politica britannica. “Possiamo vincere questa battaglia”, ha insistito Farage arringando i contadini e tornando a bollare l’imposta contestata come “una tassa sulla morte” che rischia di aggravare le difficoltà economiche dei produttori agricoli dell’isola fino a metterli a suo dire in ginocchio.