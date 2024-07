IA spinge le vendite di computer dopo due anni di declino

(Keystone-ATS) L’intelligenza artificiale fa crescere il settore del Pc dopo due anni di declino.

Secondo i dati di International Data Corporation (Idc), multinazionale americana attiva nel settore delle ricerche di mercato e della consulenza, le vendite globali di questi dispositivi sono aumentate nel secondo trimestre 2024 del 3%, raggiungendo quota 64,9 milioni di unità spedite. Apple fa il salto più grande nel settore segnando +20,8% rispetto al secondo trimestre del 2023, seguito dal +13,7% di Acer.

“La novità riguarda chiaramente l’intelligenza artificiale, ma stanno accadendo molte cose anche grazie al semplice acquisto di computer, ecco perchè questo mercato maturo mostra segni di positività”, spiegano gli analisti di Idc.

A frenare il mercato contribuisco i dati deboli che provengono dalla Cina: secondo gli analisti, infatti, escludendo il paese dalle analisi le spedizioni mondiali avrebbero mostrato una crescita del 5% nel trimestre, su base annua.

Infine, secondo Idc si dovrà attendere il 2025 per una maggiore diffusione dei computer con a bordo l’intelligenza artificiale, in quanto solo il 3% dei dispositivi venduti nel 2024 avrà i requisiti hardware minimi per eseguire le nuove funzionalità di IA generativa.