Banche svizzere prudenti, ma non allarmate dalla minaccia di Mythos AI

Non è ancora chiaro se Mythos danneggerà o sarà d'aiuto alle banche. Keystone

Il settore finanziario svizzero è consapevole della potenziale minaccia rappresentata dai più recenti modelli di intelligenza artificiale (IA), come Mythos di Anthropic. Tuttavia, le autorità non intendono lanciare l'allarme finché non si saprà di più su questa tecnologia.

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Mythos è considerato talmente potente che la società statunitense di IA Anthropic ha deciso di non renderlo disponibile al grande pubblico. Secondo quanto riportato, il modello sarebbe in grado d’individuare rapidamente vulnerabilità informatiche finora sconosciute.

Si tratta di un’arma a doppio taglio. Da un lato, la tecnologia potrebbe rafforzare le difese informatiche mettendo in luce punti deboli. Dall’altro, suscita timori perché potrebbe essere utilizzata per scatenare un’ondata di attacchi contro infrastrutture critiche, come i sistemi finanziari.

“Dal punto di vista attuale, la disponibilità immediata e non controllata di modelli di IA come Mythos sarebbe classificata come un rischio sistemico”, ha dichiarato a Swissinfo l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

“In uno scenario simile, praticamente tutti i sistemi software esistenti potrebbero essere colpiti contemporaneamente da una moltitudine di vulnerabilità zero-day [vulnerabilità non nota a chi ha sviluppato il software, ndt] finora sconosciute, che verrebbero sfruttate immediatamente grazie all’IA”, ha aggiunto la FINMA.

“Tuttavia, secondo le indicazioni attuali, queste capacità saranno rese disponibili in modo controllato e graduale”.

Modello accessibile a pochi

Anthropic ha limitato l’accesso iniziale a Mythos a un ristretto gruppo di aziende statunitensi, tra cui Amazon Web Services, Microsoft, Nvidia, la Linux Foundation e JP Morgan. Le multinazionali selezionate nell’ambito dell’iniziativa lanciata da Anthropic, chiamata “Project Glasswing”, stanno testando il modello sui propri sistemi in un ambiente controllato.

Secondo indiscrezioni, Stati Uniti e Regno Unito hanno convocato riunioni d’emergenza tra banchieri e responsabili politici per discutere i rischi legati alla tecnologia. Dirigenti finanziari e autorità di regolamentazione di numerosi Paesi hanno espresso preoccupazione per la potenza attribuita a Mythos.

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In Svizzera, “finora non si sono tenute riunioni politiche straordinarie o di crisi dedicate a Mythos o a modelli linguistici di grandi dimensioni analoghi”, ha dichiarato a Swissinfo l’Associazione svizzera dei banchieri (ASB). “Il tema viene invece affrontato nell’ambito delle strutture esistenti che si occupano di cybersicurezza e resilienza operativa”.

L’Ufficio federale della cybersicurezza (UFCS) coordina la risposta svizzera a Mythos e sta cercando di ottenere maggiori informazioni sul modello di IA e sull’iniziativa di Anthropic.

“Rappresentazioni drammatizzate” a fronte di minacce reali

L’UFCS ha adottato un approccio prudente, anche alla luce del sospetto che Anthropic possa esagerare le capacità del proprio prodotto in vista di una possibile quotazione in borsa. “Le rappresentazioni talvolta drammatizzate sono influenzate anche dal marketing”, ha dichiarato l’UFCS in una presa di posizione scritta a Swissinfo.

Una valutazione completa di Mythos è impossibile, dato il numero limitato d’informazioni tecniche disponibili su questo modello di IA, mantenuto strettamente riservato. Secondo l’UFCS, l’IA in generale è “meno un fattore di rottura in termini di nuovi rischi e più un acceleratore di minacce già esistenti”.

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“In futuro, la realizzazione di attacchi complessi richiederà meno risorse e sarà quindi accessibile a un numero maggiore di attori”, ha spiegato. “Di conseguenza, attacchi altamente sofisticati, un tempo possibili solo per chi disponeva d’ingenti mezzi, potrebbero diventare più frequenti”.

L’ASB raccomanda alle banche di rafforzare ulteriormente i sistemi informatici e la gestione dei rischi, garantendo al contempo un rigoroso controllo sui modelli di IA utilizzati nelle operazioni. “Dal nostro punto di vista, la minaccia è reale e un approccio di pura attesa non sarebbe sufficiente”, ha affermato l’associazione.

“Gli attori malevoli possono utilizzare l’IA per individuare vulnerabilità e sviluppare tecniche di sfruttamento in modo più efficiente. Il previsto aumento di velocità e complessità rafforza la necessità di migliorare continuamente i processi, mantenere un elevato livello di consapevolezza in materia di cybersicurezza e adeguare di conseguenza strumenti e capacità”, ha aggiunto l’ASB.

L’Europa teme il predominio degli Stati Uniti nell’IA

I Paesi europei temono di rimanere indietro mentre Stati Uniti e Cina sfruttano più efficacemente il potenziale dell’IA.

Chris McGuire, senior fellow per la Cina e le tecnologie emergenti presso il Council on Foreign Relations, un think tank statunitense di politica estera, elogia gli sforzi degli Stati Uniti per rafforzare le difese informatiche e mantenere un vantaggio nell’IA.

“Questi sforzi sono urgenti perché la Cina svilupperà presto un modello capace quanto Mythos. Attualmente, i migliori modelli cinesi sono in ritardo di circa sette mesi rispetto a quelli statunitensi più avanzati, forse anche leggermente di più”, ha scritto sul Financial Times.

La Svizzera e altri Paesi europei cercano di colmare il divario ottenendo un posto al tavolo del progetto Glasswing.

“Tutte le istituzioni rilevanti dovrebbero avere accesso a questa tecnologia per evitare distorsioni della concorrenza”, ha dichiarato il presidente della banca centrale tedesca, Joachim Nagel, durante il Simposio economico internazionale tenutosi a Roma la scorsa settimana.

Un punto di vista condiviso da Florian Tramèr, professore di cybersicurezza al Politecnico federale di Zurigo (ETHZ).

“Anthropic sembra seguire una logica di sicurezza fortemente centrata sugli Stati Uniti, in cui l’Europa gioca un ruolo marginale”, ha scritto in un articolo pubblicato sul sito dell’ETHZ. “Modelli di questo tipo sono potenzialmente rilevanti per la sicurezza nazionale, i servizi d’intelligence e l’ambito militare. Se l’accesso resta limitato agli attori statunitensi, questi avranno un vantaggio iniziale per un certo periodo”.

La maggiore banca svizzera, UBS, ha rifiutato di rilasciare commenti su Mythos.

A cura di Veronica De Vore

Traduzione con il supporto dell’IA/sibr

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