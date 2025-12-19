Innovazione contro protezione: come l’IA pone sfide uniche al diritto d’autore

I modelli linguistici di grandi dimensioni, come ChaptGPT, sono addestrati su contenuti umani. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Parlamenti e tribunali di tutto il mondo si affrettano ad aggiornare e applicare le leggi sulla protezione del diritto d’autore per far fronte alla minaccia rappresentata dall'intelligenza artificiale (IA). In Svizzera si discute di una legge ad hoc.

Il Parlamento svizzero sta discutendo una legge che proteggerebbe i giornali, le riviste, le emittenti e le altre aziende del settore dei media dalla raccolta di dati da parte dell’IA. Legislatori e legislatrici stanno cercando di bilanciare la necessità di proteggere i diritti d’autore esistenti con il potenziale di costruire nuovi sistemi digitali che possano portare benefici alla società.

Molti altri Paesi sono alle prese con lo stesso dilemma e stanno esplorando un mosaico di soluzioni. La situazione è monitorata dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra. L’agenzia delle Nazioni Unite funge da forum per i 194 Stati membri per trovare un consenso sulle regole della proprietà intellettuale.

L’OMPI afferma di essere “al servizio di chi fa innovazione e di chi crea in tutto il mondo, garantendo che le loro idee arrivino sul mercato in modo sicuro e migliorino la vita ovunque”. Le norme sul diritto d’autore devono anche lasciare spazio all’innovazione tecnologica, il che a volte provoca conflitti con chi detiene il copyright.

Cause legali contro le aziende di IA, soprattutto negli Stati Uniti

“In passato il diritto d’autore è stato messo in discussione da diversi sconvolgimenti tecnologici”, afferma a Swissinfo Garrett Levin, responsabile senior per le politiche e le leggi in materia di proprietà intellettuale e tecnologie di frontiera.

“Ma l’intelligenza artificiale è in grado di produrre contenuti indistinguibili da quelli generati dall’essere umano grazie all’addestramento su materiale protetto da copyright. Questo è ciò che distingue l’intelligenza artificiale dalle precedenti rivoluzioni tecnologiche”.

Questa combinazione di addestramento su dati protetti da copyright e creazione di nuove opere simili a quelle umane distingue l’IA da altre innovazioni, come la fotografia, la fotocopiatura e, più recentemente, YouTube e lo streaming musicale. Un rapporto del 2024 della Confederazione internazionale delle società di autori e compositori (CISAC) ha stimato che l’IA potrebbe ridurre di un quarto i ricavi di musiciste e musicisti entro il 2028.

L’IA ha provocato numerose cause legali per violazione del diritto d’autore su opere che sono state utilizzate per addestrarla senza essere state concesse in licenza o pagate. Secondo il sito web chatgptiseatingtheworldCollegamento esterno, che tiene traccia delle cause legali in corso, al 17 ottobre di quest’anno c’erano 79 cause pendenti per violazione del diritto d’autore contro aziende di IA. Due terzi di queste cause sono state avviate negli Stati Uniti.

Solo una manciata di cause ha avuto origine al di fuori del Nord America. Ad esempio, OpenAI, l’azienda dietro a ChatGPT, è stata citata in giudizio dal giornale Folha de São Paulo in Brasile e dall’indiano Asian News International.

I gruppi mediatici giapponesi Yomiuri Shimbun, Nikkei e Asahi Shimbun stanno cercando di ottenere un risarcimento danni contro la società di intelligenza artificiale Perplexity.

La legge sul copyright può affrontare queste sfide

La controargomentazione più comune delle aziende di IA è quella del “fair use” (uso corretto), una dottrina spesso utilizzata per sostenere nuovi lavori basati su contenuti esistenti, come critiche, studi accademici, parodie e adattamenti. Non è chiaro quale posizione prevarrà. La maggior parte delle cause è in corso e i pochi verdetti dei tribunali hanno prodotto risultati contrastanti.

Ad esempio, questo mese l’agenzia tedesca di riscossione dei diritti d’autore per la musica GEMA ha vinto una causa presentata in un tribunale di Monaco contro OpenAI. Ma l’azienda statunitense di foto stock Getty Images ha visto respingere la maggior parte delle sue accuse in una causa intentata contro Stability AI a Londra.

Garrett Levin ritiene che la pletora di cause sia un segno che la legge sul diritto d’autore è solida e funziona correttamente: i tribunali che si adeguano alle nuove applicazioni delle norme esistenti. “Chi detiene i diritti non chiede modifiche massicce alla legge sul copyright, ma si avvale della norma esistente”, afferma.

“È troppo presto per dire che dobbiamo stracciare tutto e riscrivere le regole. Anche alla velocità con cui l’IA sta evolvendo, sono fiducioso che la legge sul diritto d’autore sia in grado di affrontare queste sfide”, dice Garrett

La Svizzera è l’unica a discutere di una legge specifica su IA e copyright

Altre controversie sono state risolte in via extragiudiziale con accordi di licenza che prevedono il pagamento di royalties da parte delle aziende di IA ai produttori di contenuti.

L’azienda statunitense Anthropic ha accettato di pagare 1,5 miliardi di dollari agli autori e alle autrici di libri il cui materiale è stato utilizzato per addestrare i modelli di IA. Anche il New York Times, il Washington Post, Axel Springer e le etichette musicali Warner, Universal e Sony hanno stretto accordi con le aziende di IA.

Alcuni Paesi stanno affrontando l’impatto dell’IA sulla proprietà intellettuale attraverso la legislazione, ma secondo Levin il Parlamento svizzero è l’unico a discutere attivamente di una legge specifica per questo problema.

“La maggior parte delle leggi mirano a creare strategie nazionali per affrontare un’ampia gamma di questioni politiche, come la privacy dei dati, la proprietà intellettuale e i diritti umani”, afferma. Questo approccio è stato adottato da Paesi come il Brasile e la Corea del Sud e dall’Unione europea.

Un trattato internazionale è improbabile

La tecnologia dell’IA è ancora agli albori e la portata del suo impatto finale rimane sconosciuta. Le autorità di regolamentazione stanno cercando di recuperare il ritardo e i Paesi sono generalmente contenti di perseguire le proprie strategie legali.

“C’è sempre il rischio che l’elaborazione di politiche disarticolate in tutto il mondo metta in discussione la possibilità di raggiungere un consenso”, afferma Levin. “Ma non abbiamo ancora visto un grande interesse da parte degli Stati membri per un trattato internazionale sull’IA e la proprietà intellettuale”.

“Dobbiamo riflettere a lungo sull’equilibrio tra incentivare la creatività umana e incoraggiare lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie”, aggiunge Levin. “Dobbiamo fare in modo che le due cose possano coesistere”.

A cura di Gabe Bullard/VdV

Traduzione con il supporto dell’IA/Sibr

