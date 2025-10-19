Idf, ‘abbiamo ripreso ad applicare il cessate il fuoco’

Keystone-SDA

Dopo una giornata di scambi reciproci, le armi tornano a tacere fra Hamas e l'esercito israeliano.

2 minuti

(Keystone-ATS) “In conformità con le direttive del livello politico, e a seguito di una serie di attacchi significativi in risposta alle violazioni di Hamas, le Idf hanno avviato la rinnovata applicazione del cessate il fuoco, in linea con i termini dell’accordo”, ha annunciato lo stesso Idf su X.

L’esercito “continuerà a rispettare l’accordo di cessate il fuoco e risponderanno con fermezza a qualsiasi violazione dello stesso”.

Bloccati gli aiuti

Israele aveva deciso in giornata di bloccare – fino a nuovo avviso – l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza accusando Hamas di aver violato il cessate il fuoco attaccando l’Idf.

Il piano umanitario previsto dall’accordo tra Israele e Hamas prevede l’ingresso di 600 camion di aiuti al giorno, che includono cibo, attrezzature mediche, carburante per il funzionamento dei sistemi essenziali e anche gas da cucina.

Morti su entrambi i fronti

L’agenzia di protezione civile e gli ospedali di Gaza hanno affermato che una serie di attacchi aerei israeliani ha ucciso almeno 45 persone oggi, aggiornando il bilancio precedente di 33 vittime.

“Almeno 45 persone sono state uccise a seguito degli attacchi aerei israeliani in varie zone della Striscia di Gaza”, ha dichiarato Mahmud Bassal, portavoce dell’agenzia di protezione civile, che opera come servizio di soccorso sotto l’autorità di Hamas. Quattro ospedali di Gaza hanno confermato il bilancio delle vittime, affermando di aver accolto i morti e i feriti.

L’Idf ha dal canto suo dichiarato che due soldati sono stati uccisi e tre sono rimasti feriti nell’attacco di questa mattina “da terroristi palestinesi a Rafah”, riporta il Times of Israel. Gli uccisi sono il maggiore Yaniv Kula, 26 anni, e il sergente maggiore Itay Yavetz, 21 anni.

Secondo l’Idf, l’incidente è avvenuto stamattina nel sud est di Rafah quando “una cellula di terroristi è uscita da un tunnel e ha sparato con i lanciarazzi contro una scavatrice, uccidendo i due soldati”. Nello stesso momento, un’altra scavatrice è stata colpita da un cecchino, ferendo altri due soldati. Poco dopo, un altro soldato è stato ferito da un cecchino.