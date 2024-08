Idf, attacco dal Libano, feriti ufficiale e soldato nel nord

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un ufficiale e un soldato dell’esercito israeliano (Idf) sono rimasti feriti in modo non grave nella notte ad Ayelet HaShahar, nel nord del Paese, in seguito ad un attacco aereo del Libano: lo riporta l’Idf su Telegram senza specificare il tipo di arma utilizzata.

“Nell’alta Galilea sono stati identificati numerosi obiettivi aerei sospetti provenienti dal Libano – si legge nel messaggio -. Sono stati lanciati diversi intercettori verso gli obiettivi ed è stata identificata una caduta vicino ad Ayelet HaShahar”. I due feriti “sono stati evacuati in ospedale per ricevere cure mediche. Le loro famiglie sono state informate – prosegue l’Idf -. I Vigili del Fuoco di Israele stanno operando per spegnere un incendio scoppiato nell’area a seguito dell’attacco”.

L’attacco è stato rivendicato da Hezbollah che ha annunciato di aver attaccato con droni la caserma della 91ma Divisione dell’esercito israeliano ad Ayelet HaShaharw.

Stamane le sirene d’allarme stanno di nuovo risuonando nel nord di Israele.