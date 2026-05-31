Idf, conquistato castello crociato di Beaufort, nel sud del Libano

Keystone-SDA

Le truppe israeliane hanno conquistato lo strategico Castello di Beaufort, costruito dai Crociati, nel sud del Libano.

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(Keystone-ATS) Lo annuncia l’esercito, citato dal Times of Israel, mentre le Forze di difesa israeliane (Idf) continuano ad ampliare la loro offensiva di terra contro Hezbollah.

L’emittente radiotelevisiva israeliana ha trasmesso immagini che mostrano la bandiera di Israele e lo stendardo della Brigata Golani sventolare sopra il castello di Beaufort, nel Libano meridionale, che si trova su un’altura a circa 15 chilometri dal confine con Israele, ricorda Al-Jazeera. Non c’è stato alcun commento immediato da parte delle autorità libanesi. La conquista del castello rappresenterebbe un importante successo per l’esercito israeliano. Le truppe israeliane avevano già conquistato il castello nel 1982 e lo avevano mantenuto fino al loro ritiro dal Libano nel 2000.

L’Idf afferma di aver lanciato nei giorni scorsi un’operazione di terra nella zona di Beaufort Ridge e del torrente Wadi Saluki, “per distruggere le infrastrutture di Hezbollah ed eliminare i terroristi, nell’ambito del rafforzamento del controllo operativo nel Libano meridionale e della rimozione della minaccia diretta alla Galilea e a Metula”, nonché per “estendere la linea di difesa avanzata”.

I soldati hanno attraversato l’ansa a 90 gradi del fiume Litani, proprio di fronte alla città di confine di Metula, e sono avanzati verso il castello, che domina la Galilea nel nord di Israele, e la zona di Nabatieh nel Libano meridionale. L’Idf afferma di aver esteso i raid nelle aree a nord del fiume Litani e che l’operazione si sta “estendendo ad altre zone”.

L’area di Beaufort e Wadi Saluki ospita “significative” infrastrutture di Hezbollah, che secondo l’Idf sono state realizzate con l’assistenza iraniana, “da cui i terroristi di Hezbollah hanno gestito i combattimenti e compiuto numerosi attentati terroristici”. Secondo quanto riferito dall’esercito, centinaia di razzi sono stati lanciati dalla zona contro Israele e le truppe nel Libano meridionale.