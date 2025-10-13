Idf, consegnati a Croce Rossa i primi due corpi di ostaggi

Keystone-SDA

L'Idf ha affermato i resti di due ostaggi deceduti sono stati consegnati alla Croce Rossa a Gaza. Lo riporta Sky News.

(Keystone-ATS) Secondo l’esercito, si “continuerà” con il trasferimento di altre due salme, aggiungendo che Hamas “è tenuta a rispettare l’accordo e a compiere gli sforzi necessari per restituire tutti i caduti”. In precedenza, Hamas aveva dichiarato che i corpi di quattro ostaggi sarebbero stati consegnati oggi nell’ambito dello scambio di prigionieri con Israele.