Idf, nuova ondata di attacchi contro roccaforte Hezbollah a Beirut

Un portavoce dell'Idf ha confermato di aver lanciato un'altra ondata di attacchi a Beirut contro le infrastrutture di Hezbollah.

(Keystone-ATS) Un attacco israeliano che ha preso di mira un appartamento in un edificio a Saida, una delle principali città del Libano meridionale, ha ferito tre persone: lo riporta il quotidiano libanese L’Orient Le jour.

L’attentato, che ha causato una grave esplosione, è stato effettuato senza preavviso. L’edificio preso di mira si trova dietro l’edificio Makassed, vicino al tribunale di Cheri e alla Corniche Maritime.

Dal canto suo, la censura militare israeliana ha dato il via libera alla pubblicazione dei dati sugli attacchi dell’Iran su Israele da sabato scorso, quando ha preso il via l’operazione “Il ruggito del leone”. I pasdaran hanno lanciato sul Paese circa 200 missili, altri 300 sono stati sparati contro altri Paesi del Medio Oriente. La maggior parte dei missili è stata intercettata, in parte anche dall’esercito statunitense.

Inoltre, 150 razzi sono stati tirati dal Libano su Israele. Sabato 28 febbraio sono stati registrati circa 80 lanci dall’Iran verso Israele, domenica circa 60, da lunedì a martedì circa 20 lanci al giorno, mercoledì e giovedì meno di 20 lanci al giorno.

Qatar: potremo fermare export energia

Frattanto, il ministro dell’energia del Qatar Saad al-Kaabi ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe costringere i paesi del Golfo Persico a interrompere le spedizioni di energia nel giro di poche settimane e a far salire drasticamente i prezzi del petrolio. Lo ha detto il ministro al Financial Times.

“Ciò farà crollare le economie mondiali”, ha dichiarato Saad al-Kaabi al giornale, prevedendo che se la guerra continuasse, la crescita globale ne soffrirebbe e i prezzi dell’energia salirebbero alle stelle.