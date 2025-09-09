The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Idf ordina evacuazione a tutti i residenti di Gaza City

Keystone-SDA

L'Idf ordina "l'evacuazione a tutti i residenti e alle persone presenti nella città di Gaza e in tutte le sue aree, dalla città Vecchia e dal quartiere Tuffah a est fino al mare a ovest".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il portavoce in lingua araba scrive su X che “l’esercito è determinato a sconfiggere Hamas e opererà nella città di Gaza con grande determinazione”. “Per la vostra sicurezza, evacuate immediatamente utilizzando la strada Al-Rashid verso la zona umanitaria di Al-Mawasi. Rimanere nell’area è estremamente pericoloso”.

Per la prima volta l’esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione generale per tutti i residenti di Gaza City, dove l’Idf stima che ci siano ancora circa 900mila persone, nonostante in circa 100mila abbiano già lasciato la città e le aree circostanti nei giorni scorsi. L’avviso è arrivato anche con lancio di volantini e messaggi sui cellulari.

L’esercito ritiene che a Gaza City Hamas stia tenendo prigionieri 8-10 ostaggi. L’annuncio diffuso dal portavoce dell’esercito fornisce anche un numero di telefono “per segnalare i posti di blocco istituiti da Hamas o i suoi tentativi di impedire l’evacuazione”.

