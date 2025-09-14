The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Idf schiera centinaia di tank, pronti a invasione Gaza City

Keystone-SDA

L'Idf ha schierato centinaia di carri armati, mezzi corazzati e bulldozer lungo il confine nord di Gaza per la manovra imminente di conquista di Gaza city. Lo riferiscono fonti militari.

1 minuto

(Keystone-ATS) Ynet riporta che le unità di fanteria regolari guideranno l’incursione, con il supporto delle brigate già presenti intorno alla città. La manovra ‘Carri di Gedeone 2’ si svilupperà gradualmente. I generali prevedono almeno 3 o 4 mesi di combattimenti e ritengono che Hamas non si arrenderà. Migliaia di miliziani di Hamas restano trincerati nel centro di Gaza e nei campi di sfollati attorno ad al-Mawasi.

