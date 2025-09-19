The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Idrovolante si schianta nel lago di Zugo, morta una 60enne

Keystone-SDA

Un idrovolante si è schiantato oggi alle 13:45 nel lago di Zugo, nei pressi di Cham (ZG). A bordo del velivolo si trovavano due persone, fra cui una 60enne che è deceduta.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto durante una manifestazione aerea, hanno comunicato in serata le autorità di perseguimento penale di Zugo.

Il pilota 49enne, rimasto illeso, è riuscito a lasciare l’aereo autonomamente e a mettersi in salvo. L’idrovolante è stato localizzato a una profondità di circa 10 metri, a circa 200 metri dalla riva. La donna di 60 anni, che in quel momento era data per dispersa, è stata recuperata dai sommozzatori, ma era già deceduta.

A causa della fuoriuscita di carburante sono state installate delle barriere galleggianti. La manifestazione aeronautica è stata interrotta e un team di assistenza è stato chiamato per fornire supporto ai familiari e alle altre persone presenti.

Stando al comunicato, sono in corso le indagini per il recupero dell’aereo. La causa esatta dell’incidente sarà chiarita sotto la direzione della Procura del Cantone di Zugo e della Procura federale, in stretta collaborazione con il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) e la polizia di Zugo.

I soccorritori sono intervenuti con un importante dispositivo, aveva spiegato nel pomeriggio Frank Kleiner, portavoce delle autorità di perseguimento penale, all’agenzia Keystone-ATS. Il portavoce aveva confermato un’informazione resa nota dalla Zuger Zeitung, che ha pubblicato questo pomeriggio un video che mostra un aereo nei pressi di Cham (ZG) avvicinarsi al lago per poi precipitare nello specchio d’acqua.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR