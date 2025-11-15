Il “red carpet” dal Papa, da Cate Blanchett a Spike Lee

Keystone-SDA

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza oggi circa centosessanta rappresentanti del mondo del cinema, registi, attori e maestranze. Tanti i nomi famosi, a partire dai premi Oscar Spike Lee e Cate Blanchett.

(Keystone-ATS) Nella Sala Clementina c’erano anche Viggo Montersen, Luca Barbareschi, Monica Bellucci, Sergio Catellitto, Maria Grazia Cucinotta, Chiara Francini, Matteo Garrone, Ferzan Ozpetek, Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), Stefania Sandrelli, Giuseppe Tornatore, per citare solo alcune delle stelle del cinema presenti oggi.

Il Papa, alla fine del suo discorso, nel corso del quale ha lanciato anche un appello a fermare i tagli al settore, ha salutato uno ad uno. Presenti anche i rappresentanti delle maestranze.