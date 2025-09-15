The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
Il 15enne Owen Cooper vince l’Emmy per “Adolescence”

Owen Cooper, il 15enne che ha recitato nella miniserie Netflix Adolescence, vince l'Emmy come miglior non protagonista di una miniserie e diventa l'attore maschio più giovane mai premiato dalla Television Academy.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nessuna sorpresa sul palco del Peacock Theatre di Los Angeles, il premio era infatti più che annunciato. Un applauso commosso ha sottolineato il momento.

Stephen Graham ha dal canto suo vinto l’Emmy come miglior attore protagonista per il suo ruolo del padre della stessa miniserie, che ha fatto man bassa di premi alla 77esima edizione degli “Oscar” della tv.

Graham è in effetti salito per la terza volta sul palco del Peacock Theatre di Los Angeles. Dopo quello per miglior protagonista e miglior sceneggiatura, è stato lui a ritirare anche il premio più prestigioso della serata per Adolescence, quello come migliore miniserie.

Stessa sorte, ma nella categoria di commedia, per Seth Rogen, che ha alzato la statuetta per “the Studio”, votata come miglior serie comica della passata stagione. Rogen ha già ritirato il riconoscimento come protagonista, sceneggiatore e regista della serie Apple Tv.

La serie medica che segna il ritorno in corsia di Noah Wyle e del gruppo di produttori dietro a ER-Madici in prima linea, The Pitt, ha vinto invece vinto per la miglior serie drammatica. È una sorpresa, perché supera la serie di fantascienza Severance che arrivava con 24 nomination.

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

