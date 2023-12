Il cantante Remo Forrer ha conquistato la Svizzera nel 2023

Remo Forrer, 22 anni, non solo ha raggiunto la finale dell'Eurovision Song Contest, ma è anche in cima alle tendenze di Google di quest'anno. Keystone / Adam Vaughan

Google determina le tendenze dell'anno analizzando trilioni di ricerche dell'utenza. Il cantante Remo Forrer è stato il personaggio più cercato dagli svizzeri e dalle svizzere nel 2023.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 dicembre 2023 - 11:00

Loris Schneider, SRF

Ogni anno Google pubblica le classifiche che mostrano quali sono i termini di ricerca più digitati. Una di queste graduatorie è dedicata esclusivamente alle celebrità svizzere, che rispetto all'anno precedente sono entrate più in tendenza.

La top 10 delle personalità svizzere

Remo Forrer Yann Sommer Stan Wawrinka Alain Berset Sergio Ermotti Finn Canonica Meret Schneider Loïc Meillard Dominic Stricker Jasmine Flury End of insertion

Un cantante e due sportivi

In cima alla lista c'è Remo Forrer, un giovane cantante la cui carriera è stata veramente lanciata dalla partecipazione alla finale dell'Eurovision Song Contest. Il podio è completato da due sportivi, il portiere di calcio Yann Sommer e il tennista Stan Wawrinka

Dopo sei mesi al Bayern Monaco, in agosto Yann Sommer ha firmato per l'Inter. Keystone / Tom Weller

Il primo deve indubbiamente la sua posizione in classifica in gran parte al passaggio dal Bayern Monaco all'Inter e alle sue ottime prestazioni in questa prima parte di stagione. Stan Wawrinka, invece, ha lottato duramente quest'anno per tornare sulla scena del tennis mondiale nonostante un grave infortunio al piede.

A 38 anni, Stan Wawrinka si sta lentamente avvicinando alla fine della sua carriera. Ma l'interesse per lui è più alto che mai. Keystone / Adam Vaughan

Volti che retrocedono e altri che ritornano

L'interesse è aumentato anche per alcune figure politiche ed economiche: il consigliere federale Alain Berset, che lascia il Governo a fine anno e che quest'estate si è fatto notare per la sua partecipazione alla Street Parade di Zurigo, è al quarto posto, anche grazie al boa di piume rosse. Di conseguenza, l'interesse per lui è aumentato ancor più di quello per l'amministratore delegato di UBS Sergio Ermotti.

A giugno ha annunciato le sue dimissioni dal Consiglio federale. Ciò malgrado, o proprio a causa di ciò, il presidente della Confederazione Alain Berset non ha voluto mancare alla Street Parade di Zurigo. Keystone/severin Bigler

A seguito dell'acquisto di Credit Suisse da parte di UBS, Ermotti, 63 anni, ha assunto nell'aprile di quest'anno la dirigenza della nuova grande banca nata dalla fusione. Il ticinese era già stato CEO di UBS tra il 2011 e il 2020.

Da aprile Sergio Ermotti è alla testa della nuova UBS, nata dopo la fusione con Credit Suisse. © Keystone / Ennio Leanza

Solo due donne nella top 10

Con Meret Schneider (7° posto) e Jasmine Flury (10° posto), ci sono solo due donne nella top ten dei nominativi che hanno compiuto più progressi. Nonostante il crescente interesse per lei, in quest'anno elettorale l'ecologista zurighese Meret Schneider non è riuscita riconfermare il seggio in Consiglio nazionale che aveva occupato nei quattro anni precedenti. Le sono mancati 671 voti per centrare l'obiettivo.

Quattro anni fa l'onda verde aveva spinto Meret Schneider in Parlamento. Alle ultime elezioni federali di ottobre, il seggio le è sfuggito per 671 voti. © Keystone / Peter Klaunzer

L'année a été plus fructueuse pour la skieuse Jasmine Flury. En février, la Davosienne a surpris tout le monde en remportant la médaille d'or des championnats du monde de descente, se propulsant ainsi non seulement au firmament du sport, mais aussi dans les recherches Google.

Il 2023 è stato un anno di successo per la sciatrice Jasmine Flury. Keystone / Expa/johann Groder

