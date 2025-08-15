Il Centro: Maya Bally e Yvonne Bürgin candidate come capogruppo

Keystone-SDA

Le consigliere nazionali argoviese Maya Bally e zurighese Yvonne Bürgin aspirano alla presidenza del gruppo parlamentare del Centro alle Camere federali. Oggi a mezzogiorno scadeva il termine per la presentazione delle candidature.

(Keystone-ATS) Come comunicato dal partito in una nota, non vi sono state altre candidature. L’elezione da parte del gruppo è in agenda il 16 settembre.

Prima di quel giorno, la commissione di selezione verificherà che le candidature pervenute siano complete e conformi al profilo richiesto, si legge nel comunicato. Successivamente avrà luogo un’audizione.

Bürgin ha manifestato pochi giorni fa il proprio interesse per la carica. La candidatura di Bally è invece stata resa nota solo oggi.

Il gruppo parlamentare del Centro ha bisogno di una nuova presidenza, poiché l’attuale titolare, il consigliere nazionale Philipp Matthias Bregy (VS), è stato eletto nuovo presidente del partito.