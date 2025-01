Il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel si presta a festeggiare 25 anni

Keystone-SDA

Il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel (CDN) celebra 25 anni. I festeggiamenti dell'istituzione dedicata allo scrittore e pittore Friedrich Dürrenmatt verranno lanciati il 21 febbraio dalla consigliera federale e ministra della cultura Elisabeth Baume-Schneider.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il CDN ha presentato negli scorsi giorni il ricco programma dei prossimi mesi per l’anniversario. Sono previste tre esposizioni temporanee che si estenderanno fino al 2026. La prima si intitolerà “Lotti & Friedrich Dürrenmatt – Musica” e sarà visibile dal 21 febbraio al 22 giugno.

La mostra presenterà una faccetta ancora poco conosciuta dell’opera di Dürrenmatt, nato nel 1921 a Konolfingen (BE) e morto nel 1990 a Neuchâtel. Renderà omaggio alla sua prima moglie Lotti Geissler, il cui piano verrà utilizzato in diversi concerti, hanno spiegato gli organizzatori in una nota.

La seconda esposizione intitolata “Friedrich Dürrenmatt e il FC Xamax” sarà dedicata al calcio. Dal 5 luglio al 9 novembre, farà da eco agli Europei di calcio femminile in Svizzera, esplorando la passione dello scrittore e pittore per questo sport, le sue opere sul tema e i suoi legami con la squadra del Neuchâtel Xamax.

La terza mostra, “Berlino-Neuchâtel con giovani artisti” è un progetto di scambio di tre anni del CDN con l’Università delle arti di Berlino. Dal 22 novembre 2025 a marzo 2026, presenterà i risultati del progetto con la Fondazione WhiteSpaceBlackBox e l’Académie de Meuron, scuola d’arti visive, a Neuchâtel.

Nel corso del 2025 il CDN renderà note altre manifestazioni per l’anniversario. Per i 25 anni del museo, l’entrata per tutte le scuole della Svizzera è gratuita. Inoltre, è disponibile un terminale interattivo dedicato all’architettura del CDN, firmata da Mario Botta, i luoghi in cui Friedrich Dürrenmatt ha vissuto e la natura del Vallon de l’Ermitage, dove si trova il museo.

Durante la sua vita, Dürrenmatt ha mantenuto il suo lavoro artistico piuttosto privato, ma nel suo testamento ha stabilito che i suoi quadri dovessero essere resi accessibili al pubblico e ai ricercatori. In quest’ottica, il CDN si propone anche come centro di documentazione della sua opera.