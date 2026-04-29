Il Consigliere federale Rösti operato con successo alla schiena

Keystone-SDA

Il consigliere federale Albert Rösti ha dovuto sottoporsi ieri a un intervento chirurgico alla schiena che non poteva essere rimandato. L'intervento è andato "perfettamente", ha scritto oggi il capo del DATEC su Instagram.

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(Keystone-ATS) “L’intervento è andato bene. Sono sollevato e grato”, afferma il consigliere federale. Dopo l’intervento, che non poteva essere rinviato per motivi medici, il bernese lavorerà da casa con un carico di lavoro ridotto per diverse settimane.

“Per una buona convalescenza, i prossimi giorni in ospedale sono ora importanti per me. Successivamente, la priorità sarà il riposo. In questa fase rallenterò temporaneamente il ritmo e lavorerò da casa”, scrive Rösti.

“L’intervento è urgentemente necessario e non può essere rimandato”, aveva dichiarato Rösti in un comunicato del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) prima dell’operazione. “Lo faccio ora, in modo da poter essere nuovamente a disposizione del mio dipartimento e della Svizzera con il massimo impegno”.

Interpellata da Keystone-ATS, la responsabile della comunicazione del DATEC, Franziska Ingold, aveva descritto l’intervento come una decompressione nervosa e un irrigidimento della colonna lombare. Una condizione che non è stata causata da un incidente.

Il sostituto è Martin Pfister

Il ministro dell’ambiente e dei trasporti parteciperà alle riunioni del Consiglio federale, inizialmente solo per telefono. Secondo le informazioni fornite, tutte le apparizioni pubbliche, i viaggi e gli appuntamenti esterni di Rösti saranno invece annullati o rinviati per la durata della fase di convalescenza.

Per quanto possibile, i singoli appuntamenti saranno coperti dai direttori d’ufficio o da altri collaboratori, ha scritto il DATEC. La guida del dipartimento è pienamente garantita. Rösti ha chiesto comprensione per “eventuali disagi” e ha ringraziato i colleghi del Consiglio federale per il sostegno.

Il sostituto ufficiale di Rösti è il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Martin Pfister. Quest’ultimo sostituisce Rösti anche durante la sessione straordinaria del Consiglio nazionale attualmente in corso.

Ingold ha inoltre precisato che non è stato necessario annullare importanti incontri politici a causa dell’intervento. Gli appuntamenti interessati riguardano principalmente interviste e apparizioni presso organizzazioni come, ad esempio, le camere di commercio.